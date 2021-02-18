Брэди осталась без сил после выхода в финал Australian Open

Американская теннисистка Дженнифер Брэди после победы в полуфинале Australian Open над чешкой Каролиной Муховой 18 февраля во время флеш-интервью подвела итоги встречи.

«Я не знаю, как это все уложить в голову. Это невероятный успех. Я не чувствую своих ног, сердце бьется в сумасшедшем ритме. Для меня это успех, о котором ранее и мечтать не могла. Сил вообще не осталось, надо хорошо отдохнуть перед финалом», — сказала Брэди.

Соперницей американки в решающем матче турнира станет японка Наоми Осака, которая в двух сетах обыграла американку Серену Уильямс — 6:3, 6:4.