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Карацев выполнил крутой укороченный удар в полуфинале Australian Open против Джоковича. Видео

12:06
Аслан Карацев. Фото Twitter
Аслан Карацев. Фото Twitter
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Россиянин Аслан Карацев 18 февраля в матче 1/2 финала Australian Open против Новака Джоковича провел шикарный укороченный удар.

В первом сете Аслан ответил на удар сербского теннисиста, пошел к сетке и поймал на лету укороченный удар от Джоковича, ответив своим укороченным в противоположную часть корта. Первая ракетка мира только провел взглядом этот удар.

Аслан Карацев — Новак Джокович: онлайн-трансляция полуфинала Australian Open

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