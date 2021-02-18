Карацев выполнил крутой укороченный удар в полуфинале Australian Open против Джоковича. Видео

Россиянин Аслан Карацев 18 февраля в матче 1/2 финала Australian Open против Новака Джоковича провел шикарный укороченный удар.

В первом сете Аслан ответил на удар сербского теннисиста, пошел к сетке и поймал на лету укороченный удар от Джоковича, ответив своим укороченным в противоположную часть корта. Первая ракетка мира только провел взглядом этот удар.

Karatsev. Gets a thumbs up from Djokovic. pic.twitter.com/2Z54amugPT — Tennis GIFs ?? (@tennis_gifs) February 18, 2021

Аслан Карацев — Новак Джокович: онлайн-трансляция полуфинала Australian Open