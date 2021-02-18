Карацев выполнил крутой укороченный удар в полуфинале Australian Open против Джоковича. Видео
12:06
Россиянин Аслан Карацев 18 февраля в матче 1/2 финала Australian Open против Новака Джоковича провел шикарный укороченный удар.
В первом сете Аслан ответил на удар сербского теннисиста, пошел к сетке и поймал на лету укороченный удар от Джоковича, ответив своим укороченным в противоположную часть корта. Первая ракетка мира только провел взглядом этот удар.
Аслан Карацев — Новак Джокович: онлайн-трансляция полуфинала Australian Open
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