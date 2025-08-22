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22 августа 2025, 03:06

Селехметьева переиграла Шиманович в квалификации US Open

Евгений Козинов
Корреспондент

Российская теннисистка Оксана Селехметьева переиграла Ирину Шиманович из Белоруссии в полуфинале квалификации US Open — 6:2, 6:3.

Матч длился 1 час 11 минут. 22-летняя россиянка подала 3 раза навылет, допустила 0 двойных ошибок и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 0 подач навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт (из 1).

За выход в основную сетку US Open россиянка сыграет с победительницей матча Хэрриет Дарт (Великобритания) — Айана Акли (США).

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Теннис
US Open
Оксана Селехметьева
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