Селехметьева переиграла Шиманович в квалификации US Open

Российская теннисистка Оксана Селехметьева переиграла Ирину Шиманович из Белоруссии в полуфинале квалификации US Open — 6:2, 6:3.

Матч длился 1 час 11 минут. 22-летняя россиянка подала 3 раза навылет, допустила 0 двойных ошибок и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 0 подач навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт (из 1).

За выход в основную сетку US Open россиянка сыграет с победительницей матча Хэрриет Дарт (Великобритания) — Айана Акли (США).