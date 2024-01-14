Первая ракетка мира серб Новак Джокович сыграет с хорватом Дино Призмичем в матче 1-го круга Открытого чемпионата Австралии утром в воскресенье, 14 января. Начало — ориентировочно в 11:00 (по московскому времени).

В России не будет официальной трансляции первого в сезоне турнира «Большого шлема». В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке) и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также бесплатно игры будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте» (легально на территории РФ турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

36-летний Джокович — действующий чемпион Australian Open. В прошлом сезоне в финале он переиграл Стефаноса Циципаса. За свою карьеру Новак всего десять раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии. 18-летний Призмич — 178-я ракетка мира. Хорват дебютирует в основной сетке турнира «Большого шлема». Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

Открытый чемпионат Австралии 2024: сетка турнира, результаты и новости