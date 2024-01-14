Джокович — Призмич: время начала и где смотреть матч Australian Open
Матч 1-го круга Australian Open Джокович — Призмич начнется в 11:00 14 января
Первая ракетка мира серб Новак Джокович сыграет с хорватом Дино Призмичем в матче 1-го круга Открытого чемпионата Австралии утром в воскресенье, 14 января. Начало — ориентировочно в 11:00 (по московскому времени).
В России не будет официальной трансляции первого в сезоне турнира «Большого шлема». В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке) и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также бесплатно игры будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте» (легально на территории РФ турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).
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