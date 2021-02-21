Медведев заработал более 1 миллиона долларов за выступление на Australian Open

Выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису принесло россиянину Даниилу Медведеву более одного миллиона долларов, сообщает Perfect Tennis.

Россиянин дошел до финала соревнования, где уступил сербу Новаку Джоковичу в трех сетах. Этот результат принес Медведеву около 1,17 миллиона долларов. Джокович заработал почти вдвое больше.

Еще один россиянин Аслан Карацев за выход в полуфинал получит около 663 тысяч долларов, что больше общей суммы его призовых за всю карьеру.

Андрей Рублев, вылетевший в четвертьфинале от Медведева, заработал порядка 410 тысяч долларов.