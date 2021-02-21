Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Медведев заработал более 1 миллиона долларов за выступление на Australian Open

17:09
Теги:

Выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису принесло россиянину Даниилу Медведеву более одного миллиона долларов, сообщает Perfect Tennis.

Россиянин дошел до финала соревнования, где уступил сербу Новаку Джоковичу в трех сетах. Этот результат принес Медведеву около 1,17 миллиона долларов. Джокович заработал почти вдвое больше.

Еще один россиянин Аслан Карацев за выход в полуфинал получит около 663 тысяч долларов, что больше общей суммы его призовых за всю карьеру.

Андрей Рублев, вылетевший в четвертьфинале от Медведева, заработал порядка 410 тысяч долларов.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир