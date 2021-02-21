Джокович рассказал, что выиграл Australian Open с травмой

Первая ракетка мира Новак Джокович, в девятый раз выигравший Australian Open, заявил, что по ходу турнира получил надрыв мышцы.

«Я никогда не испытывал того, что произошло в третьем круге. МРТ показала, что это надрыв. Это стало огромным препятствием. Я проводил на столе физиотерапевта по десять часов в день, это помогло. При помощи обезболивающих удавалось терпеть. Завтра я сделаю МРТ еще раз, а потом, конечно, какое-то время не буду играть», — цитирует Джоковича журналист Кэрол Бушар в Twitter.

В финале турнира сербский теннисист в трех сетах обыграл россиянина Даниила Медведева.