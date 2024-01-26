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Сегодня, 15:28

Медведев сравнял счет по сетам в полуфинале Australian Open против Зверева

Виктория Кравченко
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Российский теннисист Даниил Медведев выиграл четвертый сет у немца Александра Зверева в полуфинале Australian Open.

Третья партия завершилась на тай-брейке со счетом 7:6 (7:5) в пользу россиянина. Период длился 56 минут. Третий сет также за россиянином.

Два первых сета выиграл Зверев со счетом 7:5, 6:3.

Ранее итальянец Янник Синнер обыграл серба Новака Джоковича и стал первым финалистом турнира. Заключительный матч Australian Open состоится 28 января.

Даниил Медведев&nbsp;&mdash; Александр Зверев. Медведев против Зверева в полуфинале Australian Open. Онлайн-трансляция матча

Australian Open
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
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