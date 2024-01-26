Медведев сравнял счет по сетам в полуфинале Australian Open против Зверева

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл четвертый сет у немца Александра Зверева в полуфинале Australian Open.

Третья партия завершилась на тай-брейке со счетом 7:6 (7:5) в пользу россиянина. Период длился 56 минут. Третий сет также за россиянином.

Два первых сета выиграл Зверев со счетом 7:5, 6:3.

Ранее итальянец Янник Синнер обыграл серба Новака Джоковича и стал первым финалистом турнира. Заключительный матч Australian Open состоится 28 января.