Источник: WTA оштрафовала организаторов Уимблдона на 1 миллион долларов за недопуск россиянок на Уимблдон

Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета за недопуск российских и белорусских спортсменок на Уимблдонский турнир, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, LTA оштрафована на 750 тысяч долларов, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета — на 250 тысяч долларов. Оштрафованные организации собираются подать апелляцию при поддержке британского правительства на решение WTA.

В апреле организаторы Уимблдона отказались допускать на соревнования теннисистов из России и Белоруссии. Также российским и белорусским теннисистам запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA). В мае АТР и WTA приняли решение не присуждать участникам Уимблдонского турнира рейтинговые очки из-за отказа организаторов допускать россиян и белорусов.