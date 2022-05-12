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Сегодня, 10:01

В Госдуме назвали провокацией обращение украинки Свитолиной к российским теннисистам

Артем Бухаев
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на обращение украинки Элины Свитолиной к российским теннисистам.

Ранее украинская теннисистка призвала россиян публично высказать свою позицию о ситуации на Украине.

«Удивительно слышать, что украинская теннисистка пытается высказаться от всех, — сказал Свищев «СЭ». — Пусть говорит за себя. Любой гражданин, любой человек нашей планеты имеет право высказывать свою точку зрения. Но у нее разве есть мандат или доверенность, чтобы представлять интересы всех теннисистов? Многие теннисисты уже высказались. Большинство призвали допустить российских спортсменов до международных турниров. Вопрос безопасности? О чем она говорит? Безопасность обеспечивают не игроки, а организаторы турнира. Призыв к безопасности турнира — это хорошая тема. Пусть обратится к организаторам. Мы тоже хотим, чтобы наши теннисисты чувствовали себя безопасно. Ее обращение — это провокация. Ей нужно сосредоточиться на тренировках, а не на политике и агитации».

Ранее Всеанглийский клуб (AELTC) принял решение отстранить теннисистов из России и Белоруссии от участия в Уимблдоне. Российские спортсмены также не могут участвовать в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Дмитрий Свищев
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