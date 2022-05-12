Вавринка заявил, что не готов к матчу с Новаком Джоковичем в третьем круге в Риме

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал, что пока не готов к матчу с лидером рейтинга ATP Новаком Джоковичем.

Сегодня, 12 мая, спортсмен сыграет с сербом в третьем круге турнира в Риме.

«Думаю, я пока не готов играть на таком уровне. Но будет интересно. В ближайшие несколько месяцев мне нужно пройти через такие матчи. С Джоковичем будет непросто. Пока я не знаю, на каком уровне нахожусь, нужны матчи и тренировки. Но игра с Новаком — вызов для меня», — цитирует Вавринку пресс-служба ATP.

В первом круге Вавринка обыграл американца Райлли Опелку, во втором раунде победил серба Ласло Джере.