Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

1 марта, 22:14

Медведев — о турнире в Дубае: «Я доволен тем, что смог выйти в полуфинал»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свое выступление на турнире в Дубае.

В полуфинальном матче россиянин в двух сетах уступил французу Уго Умберу (5:7; 3:6).

«Я доволен тем, что смог выйти в полуфинал. Перед Дубаем я получил травму, и моя подача на этом турнире работала не на все 100 процентов. Я разочарован тем, что сегодня у меня не было нужной энергии. Это то, что мне нужно изменить в Индиан-Уэллс и Майами», — сказал Медведев после матча.

В финале Умбер сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика, который вышел в решающую стадию турнира после дисквалификации россиянина Андрея Рублева с полуфинального матча за оскорбление судьи.

В прошлом году Медведев выиграл турнир в Дубае, одолев в финале Рублева. В этом сезоне он также дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, где потерпел поражение от итальянца Янника Синнера.

Теннис
Даниил Медведев
8
0
Читайте также
«Ливерпуль» разгромил «Спарту» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Российский форвард «Вашингтона» Мирошниченко забил первый гол в НХЛ
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умбер — о победе над Медведевым: «Я провел идеальный матч»

Мартинес сыграет с Баэсом в полуфинале турнира в Чили
Новости
RSS RSS
Все новости