Медведев — о турнире в Дубае: «Я доволен тем, что смог выйти в полуфинал»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свое выступление на турнире в Дубае.

В полуфинальном матче россиянин в двух сетах уступил французу Уго Умберу (5:7; 3:6).

«Я доволен тем, что смог выйти в полуфинал. Перед Дубаем я получил травму, и моя подача на этом турнире работала не на все 100 процентов. Я разочарован тем, что сегодня у меня не было нужной энергии. Это то, что мне нужно изменить в Индиан-Уэллс и Майами», — сказал Медведев после матча.

В финале Умбер сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика, который вышел в решающую стадию турнира после дисквалификации россиянина Андрея Рублева с полуфинального матча за оскорбление судьи.

В прошлом году Медведев выиграл турнир в Дубае, одолев в финале Рублева. В этом сезоне он также дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, где потерпел поражение от итальянца Янника Синнера.