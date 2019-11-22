Тренер сборной России прокомментировал победу над сербами

Тренер сборной России по теннису Игорь Куницын прокомментировал победу команды над Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Решающий матч в паре завершился со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (10:8). В полуфинале в субботу россияне сыграют со сборной Канады.

— Это был потрясающий матч, который начался с классной победы Андрея Рублева, — рассказал Куницын. — Он был на голову сильнее в своей одиночке, а затем Новак классно сыграл с Кареном. Хотя к Карену никаких претензий, он сделал все что мог. Ну а в паре все видели, это был просто феноменальный матч, где победить мог каждый. Сейчас наша задача восстановить ребят в кратчайшие сроки и подготовить их к завтрашнему полуфиналу с канадцами. Не считаю, что Андрей сыграл лучше, у него были свои моменты, а где-то Карен проявил себя лучше. Это действительно командный успех. На нашей стороне сегодня была удача. (Михаил Потапов)