Сафин: «Глупость людей, укравших Российскую империю! Правосудие еще наступит!»
09:51
Экс-первая ракетка мира Марат Сафин после посещения Гатчинского дворца под Санкт-Петербургом, построенного во время правления Екатерины II, высказал свое отношение к Российской империи.
«Глупость людей, укравших Российскую империю! Старший брат все видит!! Правосудие еще наступит!!!» — написал он в подписи к фотографиям.
До этого Сафин посетил Петергоф, подписав фотографии так: «Душа Российской империи!».
Напомним, Сафин — победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (US Open-2000, Australian Open-2005, двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2002, 2006) в составе национальной сборной России, победитель 17 турниров ATP (из них 15 — в одиночном разряде).
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