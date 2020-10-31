Рублев вышел в финал турнира в Вене, Кевин Андерсон не доиграл матч
17:25
Россиянин Андрей Рублев вышел в финал турнира в Вене. Его соперник, финалист «Уимблдона"-2018 Кевин Андерсон снялся с матча по ходу второго сета.
Это второй отказ соперника Рублева на турнире. Во втором круге итальянец Янник Синнер снялся с первого сета при счете 1:2.
Соперник Рублева по финалу определится в матче Лоренцо Сонего и Дэниэла Эванса.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 1 409 510 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Андрей Рублев (Россия, 5) — Кевин Андерсон (ЮАР) — 6:4, 4:1 отказ 2-го игрока
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/atp/vienna/2020/1/2/