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14 мая 2025, 14:47

Папа римский Лев XIV встретился с Синнером

Янник Синнер и Лев XIV.
Фото Global Look Press

Янник Синнер подарил теннисную ракетку папе римскому Льву XIV во время их встречи в среду, 14 мая, сообщает Ватикан.

Также Синнер предложил понтифику сыграть с ним в выходной день турнира в Риме.

Ранее Лев XIV рассказал, что является теннисным болельщиком и был бы готов участвовать в благотворительном матче. Синнер во время встречи с ним отметил, что хорошо, что новый папа римский любит заниматься этим видом спорта.

До этого понтифик пошутил над первой ракеткой мира из-за его фамилии: Sinner в переводе с английского означает «грешник». При этом Лев XIV отметил высокий уровень игры 23-летнего спортсмена.

На этой неделе Синнер принимает участие в турнире серии «мастерс» в Риме — это его первые соревнования после дисквалификации. Он вышел в четвертьфинал соревнований, победив в четвертом круге аргентинца Франсиско Черундоло со счетом 7:6 (7:2), 6:3.

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Теннис
Янник Синнер
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