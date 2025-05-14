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14 мая 2025, 10:25

Медведев — о поведении трибун в матче с Музетти: «Какие-то люди на первом ряду кричали оскорбления»

Сергей Разин
корреспондент
Даниил Медведев.
Фото AFP

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения в 1/8 финала турнира в Риме от итальянца Лоренцо Музетти (5:7, 4:6) прокомментировал поведение трибун.

«Как и во всех других матчах, даже не с итальянцами, были на первом ряду какие-то люди, которые кричали оскорбления и все такое. Я немножко на это отреагировал в какие-то моменты. А так была хорошая атмосфера. Я играл и в обстановке, когда тебя намного больше стараются вывести из себя», — сказал Медведев в эфире YouTube-канала «Больше».

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Медведев в матче с итальянцем 2 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету Музетти 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

Последний раз россиянин выигрывал титул в 2023 году на турнире в Риме.

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Даниил Медведев
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