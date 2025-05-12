Теннис
12 мая, 16:26

Папа римский пошутил над Синнером из-за его фамилии

Камила Абдурахманова
корреспондент
Папа Римский Лев XIV.
Фото Global Look Press

Папа римский Лев XIV, известный своей любовью к теннису, пошутил над первой ракеткой мира Янником Синнером, обыграв фамилию итальянского теннисиста.

В понедельник один из журналистов, зная о страсти понтифика к этому виду спорта, предложил ему организовать благотворительный матч в поддержку миссионерских организаций Ватикана. Среди возможных участников упомянули восьмикратного победителя турниров Большого шлема, олимпийского чемпиона Андре Агасси.

«Конечно, это отличная идея. Но только без Синнера!» — ответил папа римский, как сообщает Tuttosport.

Новый папа римский Лев XIV.Новый папа римский — поклонник тенниса. О его избрании объявили на Italian Open

Фамилия теннисиста (Sinner в переводе с английского означает «грешник») стала поводом для шутки. При этом понтифик отметил высокий уровень игры 23-летнего спортсмена.

На этой неделе Синнер принимает участие в турнире серии «мастерс» в Риме — это его первые соревнования после дисквалификации. В третьем круге в понедельник он сыграет с голландцем Йеспером де Йонгом.

В феврале Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) объявило об отстранении Синнера до 4 мая 2025 года.

Теннис
Янник Синнер
