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14 мая 2025, 15:35

Директор турнира в Риме отреагировал на оскорбления игроков со стороны зрителей

Директор турнира серии «мастерс» в Риме Паоло Лоренци прокомментировал поведение некоторых зрителей, оскорбляющих соперников теннисистов и активно подбадривающих тех игроков, на которых они поставили деньги.

«Феномен «живых» бетторов на теннисных кортах, как и на других площадках в других видах спорта, давно контролируется нашей федерацией с величайшим вниманием. Если, конечно, деятельность по ставкам разрешена каждому совершеннолетнему в условиях, регулируемых законом, мы просто считаем неприемлемым, чтобы эта деятельность имела какую-либо точку соприкосновения с соревновательной», цитирует Паоло Лоренци Tennis World Italia.

Чтобы бороться с подобным поведением боельщиков, необходимо принимать жесткие меры. «По этой причине наша федерация будет проводить дополнительные проверки, оказывая поддержку правоохранительным органам и ATP, чтобы подобные инциденты не повторялись», — добавил Лоренци.

При этом Итальянская федерации тенниса и падела (FITP) примет меры в отношении того, чтобы злостные нарушители не имели возможности вернуться на объекты, где проводятся соревнования.

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