Рууд победил Шелтона и вышел в полуфинал турнира в Акапулько
Норвежец Каспер Рууд победил американца Бена Шелтона в четвертьфинале турнира в Акапулько (Мексика) — 6:7 (7:9), 6:4, 6:4.
Матч длился 2 часа 37 минут. Рууд реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов.
Рууд вышел в полуфинал и сыграет с датчанином Хольгером Руне. В другом полуфинале Алекс де Минаур (Австралия) встретится с Джеком Дрейпером (Великобритания).
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 2 206 080 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Бен Шелтон (США) — 6:7 (7:9), 6:4, 6:4
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