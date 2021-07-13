Краинович вышел во второй круг турнира в Гамбурге

Теннисист из Сербии Филип Краинович успешно преодолел барьер первого круга турнира в Гамбурге. На старте соревнований он переиграл немца Даниэля Альтмайера — 6:3, 6:7 (3:7), 6:1.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 030 900 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Филип Краинович (Сербия, 6) — Даниэль Альтмайер (Германия, WC) — 6:3, 6:7 (3:7), 6:1

Федерико Дельбонис (Аргентина) — Чжан Чжичжень (Китай, Q) — 6:1, 5:7, 6:4

Карлос Табернер (Испания, Q) — Фелисиано Лопес (Испания) — 6:4, 3:6, 6:3

Хуан Пабло Варильяс (Перу, Q) — Сумит Нагал (Индия, LL) — 6:0, 6:4

Доминик Кепфер (Германия) — Максимилиан Мартерер (Германия, Q) — 7:6 (7:2), 2:6, 7:6 (7:4)

Ласло Джере (Сербия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, 7) — 6:4, 7:5

Алекс Молчан (Словакия, Q) — Джанлука Маджер (Италия) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:3)