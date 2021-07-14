Гойовчик переиграл Крюгера, Джек Сок выиграл у Болта
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Немец Петер Гойовчик вышел во второй круг турнира в Ньюпорте. В двух сетах он переиграл американца Митчела Крюгера, который пробился в основную сетку через квалификацию.
В другом матче сегодняшнего игрового дня американец Джек Сок одержал победу над австралийцем Алексом Болтом.
Следующим соперником Гойовчика станет канадец Вашек Поспишил, а Сок встретится с японцем Йошихито Нишиокой.
Ньюпорт (США)
Турнир ATP Hall of Fame Open
Призовой фонд 466 870 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Петер Гойовчик (Германия) — Митчел Крюгер (США, Q) — 6:2, 6:2
Джек Сок (США, WC) — Алекс Болт (Австралия, Q) — 3:6, 6:4, 6:3
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