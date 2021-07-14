Гойовчик переиграл Крюгера, Джек Сок выиграл у Болта

Немец Петер Гойовчик вышел во второй круг турнира в Ньюпорте. В двух сетах он переиграл американца Митчела Крюгера, который пробился в основную сетку через квалификацию.

В другом матче сегодняшнего игрового дня американец Джек Сок одержал победу над австралийцем Алексом Болтом.

Следующим соперником Гойовчика станет канадец Вашек Поспишил, а Сок встретится с японцем Йошихито Нишиокой.

Ньюпорт (США)

Турнир ATP Hall of Fame Open

Призовой фонд 466 870 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Петер Гойовчик (Германия) — Митчел Крюгер (США, Q) — 6:2, 6:2

Джек Сок (США, WC) — Алекс Болт (Австралия, Q) — 3:6, 6:4, 6:3