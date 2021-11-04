Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Карацев и Голубев проиграли в первом круге турнира в Париже

00:12

Россиянин Аслан Карацев и казах Андрей Голубев не смогли выйти во второй круг турнира в Париже в парном разряде. В двух сетах они проиграли британцам Дэниэлу Эвансу и Нилу Скупски.

Следующими соперниками британских теннисистов будут колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 084 450 евро

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Дэниэл Эванс/Нил Скупски (Великобритания) — Андрей Голубев/Аслан Карацев (Казахстан/Россия) — 6:3, 6:4

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Электронные сигареты и табак: одинаковые убийцы организма
Актер Фомин оценил пополнение черного списка Украины своим именем
0