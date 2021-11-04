Карацев и Голубев проиграли в первом круге турнира в Париже
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Россиянин Аслан Карацев и казах Андрей Голубев не смогли выйти во второй круг турнира в Париже в парном разряде. В двух сетах они проиграли британцам Дэниэлу Эвансу и Нилу Скупски.
Следующими соперниками британских теннисистов будут колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 3 084 450 евро
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Дэниэл Эванс/Нил Скупски (Великобритания) — Андрей Голубев/Аслан Карацев (Казахстан/Россия) — 6:3, 6:4
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