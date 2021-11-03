Карацев снялся с турнира ATP в Стокгольме
21:49
Российский теннисист Аслан Карацев не выступит на турнире ATP в Стокгольме (Швеция).
О снятии россиянина сообщил Twitter EntryLists. На турнире его заменит Ласло Дьере из Сербии.
Ранее Карацев проиграл Себастьяну Корде из США (2:6, 7:6 (11:9), 6:7 (5:7) в первом круге турнира ATP в Париже (Франция).
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