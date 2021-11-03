Карацев снялся с турнира ATP в Стокгольме

Российский теннисист Аслан Карацев не выступит на турнире ATP в Стокгольме (Швеция).

О снятии россиянина сообщил Twitter EntryLists. На турнире его заменит Ласло Дьере из Сербии.

Stockholm update:

OUT: Karatsev

IN: Djere

Next: Ramos-Vinolas — Entry List Updates (@EntryLists) November 3, 2021

Ранее Карацев проиграл Себастьяну Корде из США (2:6, 7:6 (11:9), 6:7 (5:7) в первом круге турнира ATP в Париже (Франция).