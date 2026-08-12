Рыбакина — о победе над Осакой: «Я знала, что матч будет сложным. Она чемпионка и настоящий боец»

Представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала победу над японкой Наоми Осакой в четвертьфинале турнира в Торонто.

Рыбакина обыграла соперницу со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

«Я старалась бороться до конца. Редко бывает, что за столько лет в туре ты ни разу не встречаешься с некоторыми теннисистками. Она чемпионка и настоящий боец. Я знала, что матч будет сложным. Мы несколько раз тренировались вместе. Она наносит очень тяжелые удары и может отлично подавать. Сегодня подача имела огромное значение. Я рада, что в итоге все сложилось в мою пользу», — приводит Tennis365 слова Рыбакиной.

Следующей соперницей Рыбакиной на турнире в Торонто будет 4-я ракетка мира американка Коко Гауфф.