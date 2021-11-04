Зверев обыграл Лайовича во втором раунде турнира в Париже
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Немецкий теннисист Александр Зверев победил серба Душана Лайовича (6:3, 7:6) в матче второго раунда турнира серии Masters в Париже (Франция).
Следующим соперником Зверева станет болгарин Григор Димитров.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 3 084 450 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 4) — Душан Лайович (Сербия) — 6:3, 7:6 (7:5)
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