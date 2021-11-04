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Зверев обыграл Лайовича во втором раунде турнира в Париже

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Немецкий теннисист Александр Зверев победил серба Душана Лайовича (6:3, 7:6) в матче второго раунда турнира серии Masters в Париже (Франция).

Следующим соперником Зверева станет болгарин Григор Димитров.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 084 450 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 4) — Душан Лайович (Сербия) — 6:3, 7:6 (7:5)

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Евгений Петров все материалы автора
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