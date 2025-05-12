Алькарас: «Здорово, что смог победить Джере в двух сетах и сохранить энергию для следующих матчей»

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своем самочувствии после победы над сербом Ласло Джере (7:6 (7:2), 6:2) в третьем круге турнира в Риме.

«Я старался как можно лучше восстановиться после травмы, а потом простудился, так что пришлось справляться. Когда выходишь на корт, стараешься об этом не думать и просто продолжать бороться. Здорово, что смог победить в двух сетах и сохранить энергию для следующих матчей. На таких турнирах мало времени на отдых, и всегда хорошо, когда удается сохранить энергию. С каждым следующим этапом соперники становятся все сложнее», — приводит слова испанца пресс-служба ATP.

Следующим соперником Алькараса на «мастерсе» в Риме станет Карен Хачанов, который в третьем раунде одержал победу над итальянцем Франческо Пассаро (6:3, 6:0). Матч состоится во вторник, 13 мая. Спортсмены четыре раза встречались друг с другом в туре, Алькарас выиграл все матчи против Хачанова.