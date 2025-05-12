Зверев — о Джоковиче: «Никто не должен подвергать сомнению его способности»

Немецкий теннисист Александр Зверев считает, что уровень серба Новака Джоковича по-прежнему остается очень высоким.

На турнире в Мадриде Джокович потерпел поражение от итальянца Маттео Арнальди (3:6, 4:6) во втором круге. Позднее он снялся с «мастерса» в Риме. В этом сезоне 37-летний сербский теннисист не выиграл ни одного турнира.

«Новак снялся с турнира в Риме, но играл на остальных. Возможно, он понял, что его уровень не соответствует собственным ожиданиям. Иногда такое бывает. Если ты топ-игрок и не выигрываешь турнир, то всегда возвращаешься домой немного раздраженным и расстроенным. Когда Новак играет в свою игру, он остается одним из самых опасных соперников. Никто не должен подвергать сомнению его способности. Вопрос скорее в том, хочет ли он все еще тренироваться и соревноваться. Это вопрос к нему, и я не могу на него ответить», — приводит Tennis World USA слова Зверева.

Джокович является чемпионом 24 турниров «Большого шлема». Всего за карьеру он завоевал 99 титулов на уровне АТР в одиночном разряде.