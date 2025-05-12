Звереву не понравился замедленный полет мячей на «мастерсе» в Риме

Немецкий теннисист Александр Зверев раскритиковал мячи, которые используют на «мастерсе» в Риме.

«Мячи стали намного медленнее, чем на предыдущих турнирах, я действительно не знаю, что с ними сделали. Мы играли мячами Dunlop на протяжении всего сезона на грунтовых кортах. Я быстро научился этому в Монте-Карло, Мюнхене и Мадриде, но здесь... Они могут говорить мне все что угодно, но это не то же самое», — цитирует вторую ракетку мира Punto de Break.

Зверев использует в Риме струны с натяжением на 3 кг меньше, чем на остальных турнирах. Ослабляя натяжение струн, теннисист стремится облегчить отлет мяча. За счет этого можно компенсировать замедление.

Немец вышел в четвертый круг турнира в Риме, победив в третьем литовца Вилиуса Гаубаса со счетом 6:4, 6:0.