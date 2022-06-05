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Касаткина — о победе Надаля в финале «Ролан Гаррос»: «В этот раз я попробую не плакать»

Касаткина поделилась эмоциями после победы Надаля на «Ролан Гаррос»
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Первая ракетка России Дарья Касаткина прокомментировала победу испанца Рафаэля Надаля над норвежцем Каспером Руудом в финале «Ролан Гаррос» (6:3, 6:3, 6:0).

«В этот раз я попробую не плакать», — написала Касаткина в своем Twitter.

36-летний испанец в 14-й раз выиграл «Ролан Гаррос». Это 22-я победа Надаля на турнирах «Большого шлема» в карьере, рекорд среди мужчин по этому показателю.

Касаткина в текущем розыгрыше Отрытого чемпионата Франции дошла до полуфинала, проиграв будущей чемпионке полячке Иге Свентек (2:6, 1:6).

Roland Garros
Дарья Касаткина
Рафаэль Надаль
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