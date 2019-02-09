Хачанов сыграет с голландцем Грикспуром в Роттердаме, Медведев - с Шарди

Названа основная сетка турнира АТР в Роттердаме (Голландия).

Российский теннисист Даниил Медведев получил пятый номер посева и сыграет с французом Жереми Шарди. Еще один представитель России Карен Хачанов, посеянный под вторым номером, будет играть против голландца Таллона Грикспура, получившего wild card. Он занимает 213-е место в рейтинге АТР.

Российский теннисист Андрей Рублев попробует пробиться в основную сетку турнира через квалификацию. В первом раунде квалификации он сыграет с американцем Денисом Кудлой.

Турнир в Роттердаме пройдет с 11 по 17 февраля.