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Сегодня, 14:24

Губерниев посоветовал Джоковичу начать учить русский язык с ненормативной лексики

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Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на желание теннисиста Новака Джоковича выучить русский язык.

«Очень простой путь — начать учить русский язык с ненормативной лексики. Пусть начинает со стихов Пушкина. С одной стороны, он мог бы выучить русский за то, что на нем разговаривал Ленин, но сейчас это не проходит. Допустим, он мог бы выучить его за то, что на нем разговаривал Ельцин, но это тоже не очень для некоторых. Сейчас он мог бы выучить русский за счет того, что на нем разговаривал Яшин. Это была бы хорошая история. Поэтому пусть учит, начнет с нашей великой поэзии и моих репортажей», — сказал Губерниев «СЭ».

Также Губерниев ответил на вопрос, готов ли он стать учителем Джоковича.

«Я готов ко всему. Вопрос лишь в том, что у него много дел, и до меня он вряд ли доедет. Хотя можно и дистанционно. Тут уже вопрос: хватит ли у него денег, чтобы потянуть такого учителя? Думаю, что да. Поэтому пусть звонит директору, телефон на всех аватарках.», — добавил Губерниев.

Константин Передерий

Теннис
Дмитрий Губерниев
Новак Джокович
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