Джокович рассказал о планах выучить русский язык

Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович заявил о том, что хотел бы выучить русский язык. Он также рассказал, что хотел бы владеть китайским и «языками Дальнего Востока».

«Я хотел бы выучить русский язык и надеюсь, что мне удастся его освоить немного быстрее, учитывая славянские корни двух языков. Это мое большое желание», — цитирует Джоковича газета «Политика».