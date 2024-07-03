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Сегодня, 18:59

Джокович рассказал о планах выучить русский язык

Виктория Кравченко
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович заявил о том, что хотел бы выучить русский язык. Он также рассказал, что хотел бы владеть китайским и «языками Дальнего Востока».

«Я хотел бы выучить русский язык и надеюсь, что мне удастся его освоить немного быстрее, учитывая славянские корни двух языков. Это мое большое желание», — цитирует Джоковича газета «Политика».

Вчера, 2 июля, теннисист в трех сетах победил чеха Вита Копршиву в первом круге Уимблдона. В следующем раунде он встретится с британцем Джейкобом Фернли.
Источник: https://www.politika.rs/
Новак Джокович
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