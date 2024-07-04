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Сегодня, 15:02

В Госдуме РФ заявили о готовности помочь Джоковичу в изучении русского языка

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на желание теннисиста Новака Джоковича выучить русский язык.

«Джокович любимый теннисист не только у себя на родине, но и в России. Все знают о его хорошем отношении к России, о дружеских отношениях с российскими спортсменами. Выучить русский для него будет не так сложно, так как наши языки очень похожи и вокруг него много друзей Россиян. Если у него будут какие-то сложности, любой из нас протянет руку помощи, чтобы помочь в русском языке», — сказал Свищев «СЭ».

Джокович ранее заявил о том, что хотел бы выучить русский язык. Он также рассказал, что хотел бы владеть китайским и «языками Дальнего Востока».

Константин Передерий

Теннис
Дмитрий Свищев
Новак Джокович
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