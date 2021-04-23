Циципас обыграл Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Барселоне
17:46
Греческий теннисист Стефанос Циципас 23 апреля в четвертьфинале турнира в Барселоне (Испания) в двух сетах обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима — 6:3, 6:3.
Соперники провели на корте час и 24 минуты.
В полуфинале Циципас сыграет против итальянца Янника Синнера, который в двух сетах обыграл россиянина Андрея Рублева.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 1 565 480 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Стефанос Циципас (Греция, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 10) — 6:3, 6:3
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