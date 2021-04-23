Циципас обыграл Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Барселоне

Греческий теннисист Стефанос Циципас 23 апреля в четвертьфинале турнира в Барселоне (Испания) в двух сетах обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима — 6:3, 6:3.

Соперники провели на корте час и 24 минуты.

В полуфинале Циципас сыграет против итальянца Янника Синнера, который в двух сетах обыграл россиянина Андрея Рублева.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 1 565 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 10) — 6:3, 6:3