Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Циципас обыграл Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Барселоне

17:46
Стефанос Циципас. Фото Twitter
Стефанос Циципас. Фото Twitter
Теги:

Греческий теннисист Стефанос Циципас 23 апреля в четвертьфинале турнира в Барселоне (Испания) в двух сетах обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима — 6:3, 6:3.

Соперники провели на корте час и 24 минуты.

В полуфинале Циципас сыграет против итальянца Янника Синнера, который в двух сетах обыграл россиянина Андрея Рублева.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 1 565 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 10) — 6:3, 6:3

Читайте также

Отступные Николича в «Локомотиве» — 400 тысяч евро
Майские выходные могут не коснуться федеральных чиновников
Захарова указала на огромный просчет Чехии в конфликте с РФ
Ракетный удар нанесен по военной базе США в Багдаде

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд