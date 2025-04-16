Фис стал первым четвертьфиналистом турнира в Барселоне
Французский теннисист Артюр Фис обыграл испанца Педро Мартинеса во втором круге турнира в Барселоне — 6:3, 6:2.
Игра продолжалась 1 час 8 минут.
В четвертьфинале француз сыграет с победителем пары Стефанос Циципас (Греция, 3) — Себастьян Корда (США).
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 889 200 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Артюр Фис (Франция, 7) — Педро Мартинес (Испания) — 6:3, 6:2
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