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Сегодня, 18:15

Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене

Алина Савинова
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Немецкий теннисист Александр Зверев победил своего соотечественника Даниэля Альтмайера во втором круге турнира в Мюнхене — 6:3, 6:2.

Спортсмены провели на корте 1 час 21 минуту. Зверев ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Альтмайера 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2 возможных.

Соперником 3-й ракетки мира в четвертьфинале станет победитель матча Таллон Грикспур (Нидерланды) — Янник Ханфман (Германия).

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open

Призовой фонд 2 500 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 1) — Даниэль Альтмайер (Германия, WC) — 6:3, 6:2

Теннис
Александр Зверев (теннис)
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