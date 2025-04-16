Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене
Немецкий теннисист Александр Зверев победил своего соотечественника Даниэля Альтмайера во втором круге турнира в Мюнхене — 6:3, 6:2.
Спортсмены провели на корте 1 час 21 минуту. Зверев ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Альтмайера 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2 возможных.
Соперником 3-й ракетки мира в четвертьфинале станет победитель матча Таллон Грикспур (Нидерланды) — Янник Ханфман (Германия).
Мюнхен (Германия)
Турнир ATP BMW Open
Призовой фонд 2 500 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 1) — Даниэль Альтмайер (Германия, WC) — 6:3, 6:2
Новости