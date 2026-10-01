Россиянка Осетрова завоевала серебро на дистанции 50 метров на спине на этапе Кубка мира в Азербайджане

Россиянка Мария Осетрова заняла второе место на первом этапе Кубка мира в Азербайджане.

В финале на дистанции 50 метров на спине она финишировала с результатом 26,59 секунды. Первое место заняла Маррит Стеенберген (25,75) из Нидерландов, а третье — Рос Ваноттердейк (26,60) из Бельгии.

Россиянка Арина Суркова (27,31) финишировала восьмой, а ее соотечественница Кира Манохина (27,39) — девятой.

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Баку (Азербайджан) с 1 по 3 октября. Российские спортсмены принимают участие в турнире с национальным флагом и гимном.

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