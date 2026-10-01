Новости
Статьи Олимпиада
Уведомления
Главная
Плавание
1 этап Кубка мира по плаванию на короткой воде: результаты заплыва на 50 метров на спине 1 октября 2026

Россиянка Осетрова завоевала серебро на дистанции 50 метров на спине на этапе Кубка мира в Азербайджане

Сергей Филин

Россиянка Мария Осетрова заняла второе место на первом этапе Кубка мира в Азербайджане.

В финале на дистанции 50 метров на спине она финишировала с результатом 26,59 секунды. Первое место заняла Маррит Стеенберген (25,75) из Нидерландов, а третье — Рос Ваноттердейк (26,60) из Бельгии.

Россиянка Арина Суркова (27,31) финишировала восьмой, а ее соотечественница Кира Манохина (27,39) — девятой.

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Баку (Азербайджан) с 1 по 3 октября. Российские спортсмены принимают участие в турнире с национальным флагом и гимном.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Плавание
Кира Манохина
Читайте также
Новый президент ИИХФ — Франц Райндль. Что это значит для России
Как Шестеркин, но с нюансом. Лучший вратарь КХЛ забросил шайбу в свои ворота
«Это будет не прощание, а скандал». «Спартак» и Карпин не желают организовывать прощальный матч Дзюбе, «Зенит» молчит
Популярное видео
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
«Волейбол. Наши чемпионы» | Юрий Клещев
«Волейбол. Наши чемпионы» | Юрий Клещев
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
«Динамо» не может выбиться в лидеры. Марченко обменян
«Динамо» не может выбиться в лидеры. Марченко обменян
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

European Aquatics в октябре обсудит возможность проведения ЧЕ-2028 в Казани

Россиянин Савенко завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 метров на спине на этапе Кубка мира
Новости
RSS RSS
Все новости