Россиянин Егор Корнев завоевал золото на дистанции 50 метров на спине на этапе Кубка мира, Самусенко — второй

Россиянин Егор Корнев занял первое место на дистанции 50 метров на спине на первом этапе Кубка мира в Азербайджане.

В финале Корнев финишировал с результатом 22,51 секунды. Второе место у россиянина Павла Самусенко (22,51 секунды). С таким же результатом финишировал Питер Кутзе из ЮАР.

Четвертое место у россиянина Климента Колесникова (22,99), а шестое — у Георгия Яковлева (23,14).

1 октября Корнев завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров вольным стилем.

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Баку (Азербайджан) с 1 по 3 октября. Российские спортсмены принимают участие в турнире с национальным флагом и гимном.

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