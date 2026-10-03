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Евгений Рылов считает, что Евгения Чикунова способна плыть 100 метров брассом еще быстрее

Рылов считает, что Чикунова способна плыть 100 метров брассом еще быстрее

Александр Абустин
корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов поделился с «СЭ» мнением о серебре Евгении Чикуновой на дистанции 100 метров брассом на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан).

Чикунова финишировала с результатом 1 минута 05,13 секунды в финальном заплыве.

«Женя больше специализируется на 200 метрах брассом, поэтому ей чуть не хватает скорости на сотне. Но, думаю, это можно наработать и показать результат лучше. Будет ли вследствие этого золото? Сложно сказать, так как это зависит от тренировочного процесса и реализации», — сказал Рылов «СЭ».

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Баку с 1 по 3 октября.

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Плавание
Евгений Рылов
Евгения Чикунова
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