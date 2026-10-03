Рылов считает, что Чикунова способна плыть 100 метров брассом еще быстрее

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов поделился с «СЭ» мнением о серебре Евгении Чикуновой на дистанции 100 метров брассом на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан).

Чикунова финишировала с результатом 1 минута 05,13 секунды в финальном заплыве.

«Женя больше специализируется на 200 метрах брассом, поэтому ей чуть не хватает скорости на сотне. Но, думаю, это можно наработать и показать результат лучше. Будет ли вследствие этого золото? Сложно сказать, так как это зависит от тренировочного процесса и реализации», — сказал Рылов «СЭ».

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Баку с 1 по 3 октября.