Ромашина назвала огромной честью предстоящее включение в Международный зал славы плавания

Семикратная олимпийская чемпионка и главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина в комментарии для «СЭ» высказалась о решении включить ее в Международный зал славы плавания.

«Благодарна за это решение — для меня это огромная честь! Номинация — это признание не только моего труда, но и заслуг всей нашей команды: тренеров, партнерш, всех, кто поддерживал и помогал на этом пути. Хотелось бы побывать на церемонии, но пока не стану ничего загадывать — посмотрим, как сложится», — сказала Ромашина «СЭ».

62-я ежегодная церемония включения в Зал славы пройдет 10 апреля 2027 года в Форт-Лодердейле (США).

Подписывайся на канал «СЭ» в Max