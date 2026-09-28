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Ромашина назвала огромной честью предстоящее включение в Международный зал славы плавания

Александр Абустин
корреспондент
Светлана Ромашина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Семикратная олимпийская чемпионка и главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина в комментарии для «СЭ» высказалась о решении включить ее в Международный зал славы плавания.

«Благодарна за это решение — для меня это огромная честь! Номинация — это признание не только моего труда, но и заслуг всей нашей команды: тренеров, партнерш, всех, кто поддерживал и помогал на этом пути. Хотелось бы побывать на церемонии, но пока не стану ничего загадывать — посмотрим, как сложится», — сказала Ромашина «СЭ».

62-я ежегодная церемония включения в Зал славы пройдет 10 апреля 2027 года в Форт-Лодердейле (США).

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Плавание
Светлана Ромашина
Синхронное плавание
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