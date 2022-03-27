Международная лига плавания перенесла сезон-2022 на год

Международная лига плавания (ISL) перенесла предстоящий сезон на 2023 год из-за ситуации на Украине, информирует «РИА Новости» со ссылкой на swimswam.com.

Четвертый сезон ISL должен был стартовать 3 июня, 24 матча планировались в Северной Америке и Европе.

Ранее команда Energy Standard, ставшая победителем ISL в 2021 году, сообщила о приостановке действия всех соглашений с российскими пловцами и вспомогательным персоналом. В 2022 году в составе команды были россияне Евгений Рылов, Климент Колесников, Евгения Чикунова, Максим Ступин и Андрей Жилкин.