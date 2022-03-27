Новости
Статьи FINA-2015 FINA-2017 FINA-2019 Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 20:03

Международная лига плавания перенесла сезон-2022 на год

Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Международная лига плавания (ISL) перенесла предстоящий сезон на 2023 год из-за ситуации на Украине, информирует «РИА Новости» со ссылкой на swimswam.com.

Четвертый сезон ISL должен был стартовать 3 июня, 24 матча планировались в Северной Америке и Европе.

Ранее команда Energy Standard, ставшая победителем ISL в 2021 году, сообщила о приостановке действия всех соглашений с российскими пловцами и вспомогательным персоналом. В 2022 году в составе команды были россияне Евгений Рылов, Климент Колесников, Евгения Чикунова, Максим Ступин и Андрей Жилкин.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220327/plavanie-1780357405.html
0
Читайте также
Чемпионат мира по фигурному катанию без России: было плохо, но надо признать, что у нас есть серьезные конкуренты
Скандал с кокаином, интервью с матом. Кто больше всех помогает Овечкину добрать до вечного рекорда 
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рылов о дисциплинарном деле: «Думаю, дело в том, что я — мировое лицо плавания и с меня двойной спрос»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости