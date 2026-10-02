Корнев повторил рекорд мира и завоевал золото на дистанции 100 метров вольным стилем на этапе Кубка мира

Россиянин Егор Корнев занял первое место на дистанции 100 метров вольным стилем на первом этапе Кубка мира в Азербайджане.

В финале он показал результат 44,84 секунды и повторил рекорд мира, который ранее установил австралиец Кайл Чалмерс.

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Баку (Азербайджан) с 1 по 3 октября. Российские спортсмены принимают участие в турнире с национальным флагом и гимном.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max