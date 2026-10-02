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Плавание
1 этап Кубка мира по плаванию: Егор Корнев завоевал золото на дистанции 100 метров вольным стилем 2 октября 2026

Корнев повторил рекорд мира и завоевал золото на дистанции 100 метров вольным стилем на этапе Кубка мира

Сергей Филин

Россиянин Егор Корнев занял первое место на дистанции 100 метров вольным стилем на первом этапе Кубка мира в Азербайджане.

В финале он показал результат 44,84 секунды и повторил рекорд мира, который ранее установил австралиец Кайл Чалмерс.

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Баку (Азербайджан) с 1 по 3 октября. Российские спортсмены принимают участие в турнире с национальным флагом и гимном.

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Плавание
Егор Корнев
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