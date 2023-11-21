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Ефимова: «Мне кажется, по мне реально очень соскучились»

Сергей Подушкин
Обозреватель
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Юлия Ефимова.
Фото Global Look Press

Шестикратная чемпионка мира и трехкратный призер Олимпийских игр в 50 метровом бассейне Юлия Ефимова осталась довольна своим первым выступлением на соревнованиях после двухлетней паузы.

Во вторник, 21 ноября Ефимова заняла третье место в финальном заплыве чемпионата России по плаванию на короткой воде на дистанции 50 метров брассом. Спортсменка финишировала с результатом 29,95 секунды. Победителем стала Евгения Чикунова (29,54). Второй стала спортсменка из Белоруссии Алина Змушко (29,66), благодаря чему Ефимова оказалась на втором месте в зачете чемпионата страны и получила серебряную медаль.

— Спортсменам, у которых происходит выгорание, надо делать перерыв, — сказала Ефимова. — Сегодня встала с утра — хорошее настроение, песни пою, чувство праздника, днем ловила себя на мысли, что давно не чувствовала себя настолько хорошо. Максимально хорошее настроение. Что касается финального заплыва, то хотелось бы, как минимум, показать время, как в полуфинале (29,86), но все приходит через соревнования. Скорее всего, виной тому слабый старт, но я не расстраиваюсь. Счастлива вернуться. Мне пока в Петербурге все нравится, хорошая публика. Мне кажется, по мне реально очень соскучились. Это льстит. Я тоже соскучилась, долго не было такого кайфа. Есть ощущение что я как рок-звезда? Скорее, панк (смеется). Экстра-внимание действительно есть. На следующий год буду готовиться к чемпионату России по длинной воде.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит с 20 по 25 ноября в Санкт-Петербурге.

Юлия Ефимова
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