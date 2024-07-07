Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:35

Испания потеряла Карвахаля и Ле Нормана на матч с Францией. Теперь у Мбаппе будет шанс показать себя на Евро

Прогноз и ставка на матч чемпионата Европы Испания — Франция 9 июля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Килиан Мбаппе.
Фото Getty Images
Кто теперь закроет Килиана?

9 июля состоится полуфинал чемпионата Европы, в котором сойдутся сборные Испании и Франции. Они сыграют на «Альянц Арене» в Мюнхене, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1», трансляция стартует в 21.45 мск.

Чемпионат Европы. 1/2 финала
09 июл, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Испания
Франция

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Испания — Франция 9 июля 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение Испании. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.65, что примерно 38% вероятности исхода. Ничья котируется за 2.90 (34%), триумф Франции — за 3.15 (28%).

Выход в финал «Красной фурии» доступен в линии за 1.80, «Трехцветных» — за 2.05.

Считаете, что Франция не проиграет в основное время, как и в пяти предыдущих играх Евро? Вариант Х2 идет за 1.50.

На взрывной футбол и ТБ 2.5 мяча котировка 2.50, на ТМ 2.5 — 1.55.

Игроки сборной Англии Джуд Беллингем и&nbsp;Трент Александр-Арнолд празднуют гол в&nbsp;ворота сборной Сербии (1:0) в&nbsp;первом матче на&nbsp;Евро. Руки прочь от Англии и Саутгейта! Это лучшая британская сборная за последние 30 лет

Обмен голами можно взять за 2.00, противоположный исход — за 1.85.

Довольно высокий коэффициент на то, что Франция отличится в этом матче, — 1.50.

Эксперты предполагают, что основное время игры завершится вничью. На счет 0:0 и 1:1 котировка — 5.50.

Евро-2024 — время большого футбола и волшебства! Забери магический бездепозитный бонус до 15 000 рублей в FONBET и ставь на главные матчи года

Испания — Франция: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 9 июля 2024 года

«Какая разница, как забивает сборная Франции и в какой футбол она играет? Они выполняют поставленную задачу, выигрывают и проходят дальше. Задача-максимум — это выиграть чемпионат Европы, поэтому без разницы, забивают они или нет. Понятно, что все хотят видеть красивый футбол и результат, но так не бывает, ведь есть что-то одно», — так на претензии к невнятной игре французской команды отреагировал Андрей Канчельскис.

Роберт Андрих. «Возможно, он чувствует себя женщиной». Леманн разнес игрока сборной Германии за розовые волосы

От вице-чемпионов мира на Евро и правда ждали большего, ведь все привыкли видеть в их исполнении искрометный футбол. Но пока как минимум с точки зрения игры французы разочаровывают — в пяти матчах они так и не забили с игры. Единственный гол, который записан на Мбаппе, оформлен с пенальти в игре с Польшей (1:1). Еще два мяча оказались автоголами. Но тем не менее это не помешало команде Дешама пробиться в топ-4 турнира.

В четвертьфинале против Португалии Франция победила лишь по пенальти. Причем соперник создал моментов почти на два xG и был явно ближе к голу, но «Трехцветным» снова удалось сыграть на ноль — уже в четвертый раз на этом турнире. Пробить Майка Меньяна получилось только у Левандовски, да и то с пенальти, который он бил дважды. Так что к обороне у поклонников Франции претензий быть точно не должно.

Гарет Саутгейт и&nbsp;Харри Кейн. «Даже бог хочет отправить Кейна на лавку». Англичане шутят про победу над Швейцарией

Массу эпитетов за игру у своих ворот заслужила и Испания. В отличие от французов она пропустила дважды, но один из этих голов был случаен — Ле Норман срезал мяч в свои ворота в игре с Грузией (4:1). Второй мяч был пропущен от Вирца в четвертьфинале на последних минутах основного времени, что позволило Германии перевести игру в дополнительное время. Но Мигель Мерино прибил мечты хозяев чемпионата о титуле на 119-й минуте.

Испания — самая результативная команда этого Евро. На ее счету 10 забитых мячей, по два из которых у Руиса и Ольмо (у обоих еще по два ассиста). Также прекрасны разрывающие свои фланги Нико Уильямс (1+1) и Ламин Ямаль (0+3). С ними справиться французским защитникам будет очень непросто.

Футболисты сборной Нидерландов празднуют выход в&nbsp;полуфинал Евро-2024. Футбол должен победить нефутбол! 30 минут матча Нидерланды — Турция насыщеннее, чем 4 часа двух четвертьфиналов

Травмы и дисквалификации перед матчем Испания — Франция

У Испании большие проблемы в оборонительной линии, потому что из-за дисквалификаций вылетели сразу два основных игрока. Ле Норман в игре с Германией получил вторую желтую на турнире, а Карвахаль вообще удалился под конец дополнительного времени. Также недоступен Педри — полузащитник «Барселоны» получил травму и был заменен уже на восьмой минуте четвертьфинала.

У Франции проблем с составом нет.

Испания — Франция: статистика личных встреч

Команды встречались друг с другом 36 раз: 16 побед на счету Франции, 13 — у Испании. На Евро соперники в последний раз пересеклись в 2012-м — тогда «Красная фурия» выиграла 2:1 в четвертьфинале и затем забрала титул.

Испанец Микель Мерино (№ 6) празднует гол в&nbsp;ворота Германии. Этот Евро спасают Испания и — внезапно — Нидерланды! В полуфинале нас ждет столкновение стилей

Прогноз и ставка на матч Испания — Франция

Испания классно действует в обороне на протяжении всего турнира, но в полуфинале ей будет тяжело удержать ворота нетронутыми. Отсутствие Карвахаля и Ле Нормана приведет к тому, что отточенный механизм де ла Фуэнте начнет давать сбои. Особенно тревожно за правый испанский фланг, где будет бушевать Мбаппе, а противостоять ему будет, скорее всего, возрастной Навас. Думаю, в предстоящем матче Килиану по силам забить второй мяч на турнире или из этой зоны ассистировать партнерам.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1) за 2.20.

Евро-2024 — время большого футбола и волшебства! Забери магический бездепозитный бонус до 15 000 рублей в FONBET и ставь на главные матчи года

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Евро-2024
Прогнозы на спорт
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
2
2
Читайте также
В Воронежской области около 50 человек эвакуировали в ПВР после атаки беспилотника
Тусклую Бразилию выбили, Хамес – король, а колумбийцы точно не сыграют в Суперкубке России. Что произошло на Кубке Америки-2024 7 июля
В США сравнили действия ВСУ с поступками нацистов во времена ВОВ
Лукашенко призвал россиян и украинцев покупать участки в белорусских селах
Популярное видео
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Балахнин заявил, что Англия способна выиграть Евро-2024
Нидерланды — Англия: дата и время начала матча 1/2 финала Евро 2024
Сычев: «Ставлю на победу Франции на Евро, от слов не отказываюсь»
Онопко: «Россия на Евро смотрелась бы достойно»
Более 300 тысяч немецких болельщиков подписали петицию о переигровке матча Испания — Германия
Канчельскис: «Думаю, что испанцы должны играть в финале Евро-2024»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Швейцария легко расправилась с Италией и доставит проблем Англии. Команде Саутгейта будет мало одного гола в 1/4 финала
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости