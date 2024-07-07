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Футбол должен победить нефутбол! 30 минут матча Нидерланды — Турция насыщеннее, чем 4 часа двух четвертьфиналов

Нидерланды обыграли Турцию в матче 1/4 финала Евро-2024
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Футболисты сборной Нидерландов празднуют выход в полуфинал Евро-2024.
Фото Reuters
Игорь Рабинер — о победе команды Роналда Кумана.
Чемпионат Европы. 1/4 финала
06 июл, 19:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Англия
1:1
Швейцария

В субботу я был на матче Англия — Швейцария, после него побывал на пресс-конференции, так что увидел в пресс-центре только последние полчаса встречи голландцев с турками. И за это время произошло больше, чем за 240 минут матчей Франция — Португалия и Англия — Швейцария. Поэтому тем более желаю «оранжевым» обыграть Англию и выйти в финал. Футбол должен победить нефутбол! Хотя в реальности это далеко не всегда получается так.

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Не знаю, как играла Голландия (буду называть ее только так, потому что 74-й, 78-й, 88-й, 98-й годы этой прекрасной футбольной страны ассоциируются у меня исключительно с этим названием) до того, но первым моим впечатлением, когда сел к монитору, было такой силы скандирование: «Turkiye!», что стало понятно: «оранжевые» в Берлине играют выездной матч. Что и предполагалось, учитывая 200 тысяч турок в одной только столице Германии.

В такой ситуации переломить игру плей-офф — невероятно сложно. Тем более что я застал еще один верный момент турок до этого перелома (после первого трудного сейва вратаря защитник при добивании выбил мяч в подкате последней надежды), то есть те явно не отбивались в надежде только сохранить 1:0. А потом — раз, два, и 1:2. И одного, заметьте, не хватило, голевой голод не насытили. Как же хотел забить второй мяч Гакпо, настоящая, не дутая звезда этой команды, что сделал это вместе с защитником.

Мемфис Депай.
Фото Global Look Press

Да и тот, кого мы считали звездой дутой, Депай, забил румынам в прошлом, блестящем для голландцев матче, а теперь идеально навесил на де Врея, разыграв мяч при угловом.

За концовку — огромное уважение туркам. Получив 1:2 за шесть минут, не отчаяться и создать против очень приличной по именам голландской обороны столько моментов! Где-то спасал вратарь Вербрюгген, где-то — защитники, не обошлось и без везения — а у кого из победителей без него обходится? В итоге — очень эмоциональная победа очень живой и симпатичной команды.

В группе Голландия смотрелась средне, но и французам ни в чем не уступила, и в самом ярком матче группового турнира вместе с Австрией поучаствовала. А по совокупности двух матчей плей-офф она оставила очень яркое впечатление. И не только пятью голами в двух матчах (а в последних трех — семью), но и доминированием, классным футболом с румынами и характером с турками.

При этом у них в атаке нет таких звезд, как обычно, на индивидуальное мастерство полагаться (в отличие от Саутгейта) не приходится, и желаемого можно добиться только командной игрой и командным духом.

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Все это у кумановской Голландии есть. Тренер тоже переубеждает меня, изначально скептически к нему настроенного, каждым матчем. И теперь я еще больше, чем вчера, когда написал об этом впервые, хочу финала Испания — Голландия.

Чемпионат Европы. 1/4 финала
06 июл, 22:00. Olympiastadion (Берлин)
Нидерланды
2:1
Турция

Это, не сомневаюсь, будет торжество футбола как игры. Торжество того, за что мы в детстве его полюбили.

Роналд Куман
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Турции по футболу
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