«Ман Сити» продолжает тонуть и уже вывалился из топ-4 АПЛ. «Астон Вилла» тоже расстроит Гвардиолу

У «горожан» одна победа в 11 последних матчах.

«Астон Вилла» в 17-м туре АПЛ примет кризисный «Манчестер Сити». Игра пройдет 21 декабря на стадионе «Вилла Парк» и начнется в 15.30 по московскому времени, главный арбитр — Питер Бэнкс. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» 21 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline полагают, что у гостей больше шансов на успех: победа «горожан» идет с котировкой 2.08, что составляет приблизительно 46% вероятности. Выигрыш коллектива из Бирмингема дан за 3.20 (29%), ничья доступна за чуть большие 3.65 (25%).

В прошлом сезоне «Астон Вилла» на своем поле обыграла «горожан» с минимальным счетом (1:0). Вероятность того, что в предстоящем поединке хозяева как минимум не уступят, оценена в 1.71.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на превосходство гостей:

• 1:1 — за 6.40;

• 2:1 — за 8.00;

• 1:0 — за 9.80.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.30.

Рынок «обе забьют» дан за 1.51, обратный вариант предложен с котировкой 2.43.

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