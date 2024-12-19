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«Ман Сити» продолжает тонуть и уже вывалился из топ-4 АПЛ. «Астон Вилла» тоже расстроит Гвардиолу

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» 21 декабря 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Пеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити».
Фото Getty Images
У «горожан» одна победа в 11 последних матчах.

«Астон Вилла» в 17-м туре АПЛ примет кризисный «Манчестер Сити». Игра пройдет 21 декабря на стадионе «Вилла Парк» и начнется в 15.30 по московскому времени, главный арбитр — Питер Бэнкс. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
21 дек, 15:30. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Манчестер Сити

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» 21 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline полагают, что у гостей больше шансов на успех: победа «горожан» идет с котировкой 2.08, что составляет приблизительно 46% вероятности. Выигрыш коллектива из Бирмингема дан за 3.20 (29%), ничья доступна за чуть большие 3.65 (25%).

В прошлом сезоне «Астон Вилла» на своем поле обыграла «горожан» с минимальным счетом (1:0). Вероятность того, что в предстоящем поединке хозяева как минимум не уступят, оценена в 1.71.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на превосходство гостей:

• 1:1 — за 6.40;

• 2:1 — за 8.00;

• 1:0 — за 9.80.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.30.

Рынок «обе забьют» дан за 1.51, обратный вариант предложен с котировкой 2.43.

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«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка на матч АПЛ 21 декабря 2024 года

Хозяева постепенно выруливают из неудачного осеннего отрезка: в последних четырех матчах во всех турнирах оформили три победы и поправили положение в АПЛ и Лиге чемпионов. В чемпионате бирмингемцы поднялись на седьмую строчку, а до топ-4 им не хватает всего трех очков — уже в прошлом туре они могли оказаться на четвертом месте, но уступили находящемуся там «Ноттингему» (1:2). В ЛЧ «Астон Вилла» вообще идет пятой и имеет неплохие шансы на прямой выход в 1/8 финала — в двух оставшихся турах предстоит сыграть с не самыми мощными «Монако» и «Селтиком».

Правда, у команды Унаи Эмери остаются проблемы в обороне — она не пропустила лишь в двух из 12 последних поединков во всех соревнованиях. С такой статистикой сложно стабильно набирать очки: в АПЛ больше «Астон Виллы» (25 мячей) пропустили только шесть команд, все они находятся во втором десятке турнирной таблицы. При этом забивают «львы» тоже немного — в чемпионате выжали всего 24 гола, что делает их единственным коллективом в топ-10 с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей (-1).

«Манчестер Сити», наоборот, находится в самом разгаре кризиса: у команды одна победа в 11 предыдущих матчах во всех турнирах, а в АПЛ она сползла уже на пятую строчку, проиграв в пяти из семи прошлых туров. А в последнем матче «горожане» уступили «МЮ» в дерби — вели 1:0, но пропустили два мяча после 89-й минуты. В неважной форме находятся несколько важных футболистов: Кайл Уокер часто ошибается в обороне, а Эрлинг Холанн отличился всего три раза в предыдущих 11 турах.

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«Мы по-прежнему далеки от своего уровня, но я все еще верю, что мы играем достаточно хорошо, чтобы набирать очки и добиваться результатов. Главное — оставаться сосредоточенными на протяжении 90 минут, но в ключевые моменты мы постоянно отвлекаемся. Нам лишь нужно как следует сфокусироваться. Мы должны вновь проявить характер, чтобы преодолеть этот спад. Сейчас не время ныть — важно держаться вместе, оставаться сильными и идти вперед. Уверен, что мы еще вернемся», — отреагировал на поражения в дерби Фил Фоден.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»

У хозяев недоступен только неосновной центральный защитник Кортни Хаус.

У «горожан» выбыли несколько важных футболистов: Мануэль Аканджи, Натан Аке, Родри и Оскар Бобб.

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. Однако в последних 10 очных поединках во всех турнирах «Ман Сити» целых восемь раз обыграл бирмингемцев.

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Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»

Противостояние команд нередко получается результативным: в девяти из 10 предыдущих очных матчей они оформили минимум два гола на двоих, а в восьми обменялись результативными ударами. К предстоящей игре в лучшем состоянии подошли «львы»: уступили лишь в двух из семи предыдущих матчей во всех турнирах, а в трех из прошлых четырех оформили победу. У «Ман Сити» же лишь один успех в 11 предыдущих встречах во всех соревнованиях.

Рекомендуемая ставка: «Астон Вилла» не проиграет» и тотал больше 1.5 гола — за 1.94.

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