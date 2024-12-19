Фьюри жаждет мести, а организаторы уже думают о трилогии с Усиком. Но Цыганскому Королю придется тяжело
22 декабря в Саудовской Аравии пройдет реванш боксеров-тяжеловесов Александра Усика и Тайсона Фьюри. Первый их поединок в мае этого года завершился победой украинца раздельным решением судей. Предстоящая схватка пройдет на Kingdom Arena и начнется ориентировочно в два часа ночи по московскому времени. В России не будет легальной трансляции.
Коэффициенты букмекеров на бой Александр Усик — Тайсон Фьюри 22 декабря 2024 года
Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение Усику: поставить на него можно с коэффициентом 1.60, вероятность этого исхода — около 60%. Выигрыш Цыганского Короля предложен с котировкой 2.57 (36%), ничья идет за солидные 15.0 (4%).
Вероятность того, что бой пройдет всю дистанцию в 12 раундов, оценена в 1.63, обратный вариант доступен за 2.20.
Также представлен широкий выбор ставок на тотал раундов:
• ТБ 10.5 — за 1.45, ТМ 10.5 — за 2.65;
• ТБ 11.5 — за 1.55, ТМ 11.5 — за 2.37.
Поставить на то, что бой закончится нокаутом любого из бойцов, можно с коэффициентом 2.40. Противоположное условие доступно за 1.53.
Триумф Усика по очкам дан за 2.65, этот рынок на Фьюри можно взять за 4.05.
Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита
Александр Усик — Тайсон Фьюри: прогноз и анализ боя 22 декабря 2024 года
В первом бою украинец одержал победу раздельным решением судей. Кому-то такой исход мог показаться несправедливым: Цыганский Король однозначно превосходил оппонента в начальных раундах, но далее Усик сумел переломить ход поединка и в девятом раунде даже отправил соперника в нокдаун, поэтому и забрал победу. То поражение стало первым в карьере 36-летнего британца, к победе над которым до этого близко подходил только Деонтей Уайлдер в 2018 году — в их первом поединке дважды отправил Фьюри в нокдаун, но судьи вынесли ничью.
В предстоящем поединке Тайсон мечтает реабилитироваться — Усик остается непобежденным боксером, а в случае победы Фьюри уже говорят о возможной трилогии. «Я собираюсь нокаутировать этого засранца. В прошлый раз я сделал все отлично, но не получилось. Я точно знаю, что нокаутирую его. Когда он пойдет в атаку, я его уничтожу», — поделился ожиданиями Цыганский Король.
Оба спортсмена обладают отличной техникой и способны качественно боксировать на протяжении всех 12 раундов. При этом у Фьюри более внушительные габариты, которые вообще выделяют его среди тяжелого веса: тонкие ноги, неатлетичный корпус. Также Тайсон выделяется поведением в ринге — устраивает для фанатов шоу, что делал даже в первом поединке с Александром: в моменты доминирования строил гримасы и провоцировал публику.
Прогноз и ставка на бой Александр Усик — Тайсон Фьюри
Вероятно, бой вновь пройдет всю дистанцию. Усик после перехода в тяжелый вес одержал лишь две досрочные победы в шести поединках, да и то над спортсменами более низкого уровня — Чаззом Уизерспуном и Даниелем Дюбуа. Фьюри наверняка постарается нокаутировать оппонента, но Александр еще не потерпел ни одного поражения в карьере и в первом поединке показал, что может успешно обороняться от атак Цыганского Короля.
Рекомендуемая ставка: полный бой за 1.63.
Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).