Ставки
Рейтинг букмекеров
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

19 декабря, 22:55

Фьюри жаждет мести, а организаторы уже думают о трилогии с Усиком. Но Цыганскому Королю придется тяжело

Прогноз и ставка на бой Александр Усик — Тайсон Фьюри 22 декабря 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Фото Getty Images
Усик нанес ему первое поражение в карьере.

22 декабря в Саудовской Аравии пройдет реванш боксеров-тяжеловесов Александра Усика и Тайсона Фьюри. Первый их поединок в мае этого года завершился победой украинца раздельным решением судей. Предстоящая схватка пройдет на Kingdom Arena и начнется ориентировочно в два часа ночи по московскому времени. В России не будет легальной трансляции.

Вильмар Барриос. Матчи с участием «Зенита» принесли клиентам букмекера наибольшую прибыль в первой части сезона РПЛ

Коэффициенты букмекеров на бой Александр Усик — Тайсон Фьюри 22 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение Усику: поставить на него можно с коэффициентом 1.60, вероятность этого исхода — около 60%. Выигрыш Цыганского Короля предложен с котировкой 2.57 (36%), ничья идет за солидные 15.0 (4%).

Вероятность того, что бой пройдет всю дистанцию в 12 раундов, оценена в 1.63, обратный вариант доступен за 2.20.

Также представлен широкий выбор ставок на тотал раундов:

• ТБ 10.5 — за 1.45, ТМ 10.5 — за 2.65;

• ТБ 11.5 — за 1.55, ТМ 11.5 — за 2.37.

Поставить на то, что бой закончится нокаутом любого из бойцов, можно с коэффициентом 2.40. Противоположное условие доступно за 1.53.

Триумф Усика по очкам дан за 2.65, этот рынок на Фьюри можно взять за 4.05.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

Пеп Гвардиола, главный тренер &laquo;Манчестер Сити&raquo;. «Ман Сити» продолжает тонуть и уже вывалился из топ-4 АПЛ. «Астон Вилла» тоже расстроит Гвардиолу

Александр Усик — Тайсон Фьюри: прогноз и анализ боя 22 декабря 2024 года

В первом бою украинец одержал победу раздельным решением судей. Кому-то такой исход мог показаться несправедливым: Цыганский Король однозначно превосходил оппонента в начальных раундах, но далее Усик сумел переломить ход поединка и в девятом раунде даже отправил соперника в нокдаун, поэтому и забрал победу. То поражение стало первым в карьере 36-летнего британца, к победе над которым до этого близко подходил только Деонтей Уайлдер в 2018 году — в их первом поединке дважды отправил Фьюри в нокдаун, но судьи вынесли ничью.

В предстоящем поединке Тайсон мечтает реабилитироваться — Усик остается непобежденным боксером, а в случае победы Фьюри уже говорят о возможной трилогии. «Я собираюсь нокаутировать этого засранца. В прошлый раз я сделал все отлично, но не получилось. Я точно знаю, что нокаутирую его. Когда он пойдет в атаку, я его уничтожу», — поделился ожиданиями Цыганский Король.

Оба спортсмена обладают отличной техникой и способны качественно боксировать на протяжении всех 12 раундов. При этом у Фьюри более внушительные габариты, которые вообще выделяют его среди тяжелого веса: тонкие ноги, неатлетичный корпус. Также Тайсон выделяется поведением в ринге — устраивает для фанатов шоу, что делал даже в первом поединке с Александром: в моменты доминирования строил гримасы и провоцировал публику.

Ламин Ямаль (&laquo;Барселона&raquo;). «Барса» снова оступилась в ла лиге и потеряла Ямаля. «Атлетико» на фоне каталонцев — образец стабильности

Прогноз и ставка на бой Александр Усик — Тайсон Фьюри

Вероятно, бой вновь пройдет всю дистанцию. Усик после перехода в тяжелый вес одержал лишь две досрочные победы в шести поединках, да и то над спортсменами более низкого уровня — Чаззом Уизерспуном и Даниелем Дюбуа. Фьюри наверняка постарается нокаутировать оппонента, но Александр еще не потерпел ни одного поражения в карьере и в первом поединке показал, что может успешно обороняться от атак Цыганского Короля.

Рекомендуемая ставка: полный бой за 1.63.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Читайте также
ВСУ нанесли удар западными ракетами по предприятию в Ростовской области
Фестиваль привозов, качельно-голевой карнавал и первая победа Воробьева в дерби. Что произошло в матче КХЛ ЦСКА – «Спартак»
Успехи в экономике и ракетная дуэль с США. Что пишут СМИ об «Итогах года» с Путиным
Путин сообщил о готовности РФ к «технологической дуэли» с использованием «Орешника»
Татьяна Тарасова назвала придурками фигуристов Мухортову и Евгеньева
Усик и Фьюри во второй раз определят лучшего боксера-тяжеловеса
Популярное видео
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ман Сити» продолжает тонуть и уже вывалился из топ-4 АПЛ. «Астон Вилла» тоже расстроит Гвардиолу