Фьюри жаждет мести, а организаторы уже думают о трилогии с Усиком. Но Цыганскому Королю придется тяжело

Усик нанес ему первое поражение в карьере.

22 декабря в Саудовской Аравии пройдет реванш боксеров-тяжеловесов Александра Усика и Тайсона Фьюри. Первый их поединок в мае этого года завершился победой украинца раздельным решением судей. Предстоящая схватка пройдет на Kingdom Arena и начнется ориентировочно в два часа ночи по московскому времени. В России не будет легальной трансляции.

Коэффициенты букмекеров на бой Александр Усик — Тайсон Фьюри 22 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение Усику: поставить на него можно с коэффициентом 1.60, вероятность этого исхода — около 60%. Выигрыш Цыганского Короля предложен с котировкой 2.57 (36%), ничья идет за солидные 15.0 (4%).

Вероятность того, что бой пройдет всю дистанцию в 12 раундов, оценена в 1.63, обратный вариант доступен за 2.20.

Также представлен широкий выбор ставок на тотал раундов:

• ТБ 10.5 — за 1.45, ТМ 10.5 — за 2.65;

• ТБ 11.5 — за 1.55, ТМ 11.5 — за 2.37.

Поставить на то, что бой закончится нокаутом любого из бойцов, можно с коэффициентом 2.40. Противоположное условие доступно за 1.53.

Триумф Усика по очкам дан за 2.65, этот рынок на Фьюри можно взять за 4.05.

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Александр Усик — Тайсон Фьюри: прогноз и анализ боя 22 декабря 2024 года

В первом бою украинец одержал победу раздельным решением судей. Кому-то такой исход мог показаться несправедливым: Цыганский Король однозначно превосходил оппонента в начальных раундах, но далее Усик сумел переломить ход поединка и в девятом раунде даже отправил соперника в нокдаун, поэтому и забрал победу. То поражение стало первым в карьере 36-летнего британца, к победе над которым до этого близко подходил только Деонтей Уайлдер в 2018 году — в их первом поединке дважды отправил Фьюри в нокдаун, но судьи вынесли ничью.