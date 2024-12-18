Прогноз и ставка на матч бундеслиги «Бавария» — «Лейпциг» 20 декабря 2024 года

Форвард уже приступил к тренировкам в общей группе.

20 декабря «Бавария» и «Лейпциг» откроют программу 15-го тура бундеслиги. Поединок пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало — в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 22.25 мск проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3».

Коэффициенты букмекеров на матч бундеслиги «Бавария» — «Лейпциг» 20 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline назвали мюнхенцев безоговорочными фаворитами: поставить на победу команды Венсана Компани можно за 1.30, это приблизительно 71% вероятности результата. Выигрыш «Лейпцига» оценили в 8.00 (12%), ничью — в 5.80 (17%).

Если верите, что «красные быки» наберут очки на «Альянц Арене», возьмите опцию Х2 за 3.36.

Тотал больше трех голов идет за 1.49, ТМ 3.5 — за 2.47. На «обе забьют» дали коэффициент 1.63, обратный рынок доступен за 2.18.

Три наиболее вероятных итога поединка, согласно мнению экспертов, указывают на победу «Баварии»:

Футбол, теннис и другие виды спорта станут еще интереснее с Winline! Забери фрибет 3000 рублей и наслаждайся игрой

«Бавария» — «Лейпциг»: прогноз и анализ матча бундеслиги 20 декабря 2024 года

Мюнхенцы впервые при Венсане Компани проиграли в чемпионате Германии — «Майнцу» (1:2). Ли Чжэ Сон прибил «Баварию» дублем уже к 60-й минуте — размочить счет удалось всего за три минуты до финального свистка благодаря голу Лероя Сане.

«Мева Арена» стала для красных неприступной крепостью в буквальном смысле слова — в пяти последних сезонах мюнхенцы добились здесь лишь одной победы при четырех поражениях. За это время ни один клуб не обыгрывал «Баварию» на своем поле чаще «Майнца».

Лерой Сане в матче «Майнц» — «Бавария». Фото Getty Images

Одна из причин фиаско — большое количество травмированных лидеров. Без Мануэля Нойера, Дайо Упамекано, Альфонсо Дэвиса сильно ослабла оборона, без Сержа Гнабри, Кингсли Комана и особенно Харри Кейна — атака. Главный позитив для Компани накануне встречи с «Лейпцигом» — вероятное возвращение англичанина в заключительной игре «Баварии» перед зимней паузой. В понедельник форвард провел часть тренировки в общей группе.

«Лейпциг» полностью провалил ноябрь — пять поражений с общим счетом 6:15 разбавила нулевая ничья с «Боруссией» из Менхенгладбаха. Зато в декабре «красные быки» дважды победили «Айнтрахт»: сначала в Кубке Германии (3:0), затем в бундеслиге (2:1). Плюс обыграли одного из аутсайдеров чемпионата — «Хольштайн Киль» (2:0). Единственная осечка случилась в матче с «Астон Виллой» (2:3) и обернулась досрочным вылетом из ЛЧ: команда Марко Розе потерял шансы на стыки за два тура до конца общего этапа.

Марко Розе, Лоис Опенда и Амаду Айдара («Лейпциг»). Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Бавария» — «Лейпциг»

В лазарете мюнхенцев находятся Хироки Ито, Йосип Станишич, Жоау Пальинья, Мануэль Нойер, Серж Гнабри, Альфонсо Дэвис, Кингсли Коман и Саша Боэ. У «красных быков» тоже хватает потерь — повреждения залечивают Хави Симонс, Эльиф Эльмас, Юссуф Поульсен, Ассан Уэдраого и Кастелло Люкеба.

«Бавария» — «Лейпциг»: статистика личных встреч

Команды провели между собой 20 матчей — мюнхенцы выиграли 10 раз и уступили трижды. Еще в семи поединках соперники разошлись миром.

В прошлом сезоне «Лейпциг» разгромил «Баварию» в финале Суперкубка Германии (3:0), но ни разу не победил в бундеслиге: ничья на «Ред Булл Арене» (2:2) и поражение на «Альянц Арене» (1:2).

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Лейпциг»

Мюнхенцы — с отрывом самая результативная команда бундеслиги: за 14 туров оформили 42 гола. А в ближайшем туре атаку лидера чемпионата почти наверняка усилит Харри Кейн. У «красных быков» большие проблемы с обороной: в четырех прошлых матчах из девяти пропустили трижды или больше.

Рекомендуемая ставка: «Бавария» забьет больше 2.5 мяча за 1.87.

Футбол, теннис и другие виды спорта станут еще интереснее с Winline! Забери фрибет 3000 рублей и наслаждайся игрой