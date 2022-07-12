«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз на товарищеский матч 12 июля 2022 года
12 июля в товарищеском матче сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра состоится в Бангкоке на стадионе «Раджамангала» и начнется в 16.00 по московскому времени. В России игру не покажут.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Ливерпуля» больше шансов победить. На успех команды Юргена Клоппа можно поставить за 1.77, это около 56% вероятности. Триумф «МЮ» и ничья оцениваются одинаковой котировкой 3.90 (22%).
При ставке в 1000 рублей на победу «Манчестер Юнайтед» выплата в случае их успеха составит 3900 рублей.
Если верите в Эрика тен Хага и его команду, можете поставить на то, что «красные дьяволы» не проиграют, за 1.98.
В прошлом сезоне «Юнайтед» пропустили девять безответных мячей от «Ливерпуля». Если считаете, что тенденция продолжится, можете оформить «обе забьют — нет» за 2.65.
«Верх» в прошлом сезоне проходил оба раза, хотя забивал исключительно «Ливерпуль». Взять тотал больше 3.5 мяча можно за 2.10, обратный исход — за 1.69.
Улучшить ситуацию для «Манчестера» можно при помощи форы — к примеру, есть вариант Ф1(+1) за 1.59 или Ф2(-1) за 2.27.
Наиболее вероятный точный счет встречи — победа «Ливерпуля» 2:1 за 8.10.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
«Манчестер» в кризисе даже в межсезонье — теперь атмосферу отравляет легенда клуба Криштиану Роналду. Каких-то топовых приобретений до сих пор нет, хотя клуб не попал в Лигу чемпионов, — в общем, печальное зрелище. А напротив — стабильный и сильный «Ливерпуль». Вероятнее всего, разница в классе проявится даже в товарищеской встрече — мерсисайдцы просто лучше.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1) за 2.27.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -