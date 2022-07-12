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«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз на товарищеский матч 12 июля 2022 года

Прогноз на товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» 12 июля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Игроки «Ливерпуля» в Бангкоке.
Фото Сайт ФК «Ливерпуль».

12 июля в товарищеском матче сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра состоится в Бангкоке на стадионе «Раджамангала» и начнется в 16.00 по московскому времени. В России игру не покажут.

Товарищеские матчи. Клубы.
12 июл, 16:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Ливерпуля» больше шансов победить. На успех команды Юргена Клоппа можно поставить за 1.77, это около 56% вероятности. Триумф «МЮ» и ничья оцениваются одинаковой котировкой 3.90 (22%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Манчестер Юнайтед» выплата в случае их успеха составит 3900 рублей.

Если верите в Эрика тен Хага и его команду, можете поставить на то, что «красные дьяволы» не проиграют, за 1.98.

В прошлом сезоне «Юнайтед» пропустили девять безответных мячей от «Ливерпуля». Если считаете, что тенденция продолжится, можете оформить «обе забьют — нет» за 2.65.

«Верх» в прошлом сезоне проходил оба раза, хотя забивал исключительно «Ливерпуль». Взять тотал больше 3.5 мяча можно за 2.10, обратный исход — за 1.69.

Улучшить ситуацию для «Манчестера» можно при помощи форы — к примеру, есть вариант Ф1(+1) за 1.59 или Ф2(-1) за 2.27.

Наиболее вероятный точный счет встречи — победа «Ливерпуля» 2:1 за 8.10.

Криштиану Роналду, &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: победят ли манкунианцы без бунтующего Роналду?

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

«Манчестер» в кризисе даже в межсезонье — теперь атмосферу отравляет легенда клуба Криштиану Роналду. Каких-то топовых приобретений до сих пор нет, хотя клуб не попал в Лигу чемпионов, — в общем, печальное зрелище. А напротив — стабильный и сильный «Ливерпуль». Вероятнее всего, разница в классе проявится даже в товарищеской встрече — мерсисайдцы просто лучше.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1) за 2.27.

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ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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Эксперты оценили шансы Тен Хага выиграть первый матч во главе «Манчестер Юнайтед»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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