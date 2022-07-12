12 июля в товарищеском матче сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра состоится в Бангкоке на стадионе «Раджамангала» и начнется в 16.00 по московскому времени. В России игру не покажут.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Ливерпуля» больше шансов победить. На успех команды Юргена Клоппа можно поставить за 1.77, это около 56% вероятности. Триумф «МЮ» и ничья оцениваются одинаковой котировкой 3.90 (22%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Манчестер Юнайтед» выплата в случае их успеха составит 3900 рублей.

Если верите в Эрика тен Хага и его команду, можете поставить на то, что «красные дьяволы» не проиграют, за 1.98.

В прошлом сезоне «Юнайтед» пропустили девять безответных мячей от «Ливерпуля». Если считаете, что тенденция продолжится, можете оформить «обе забьют — нет» за 2.65.

«Верх» в прошлом сезоне проходил оба раза, хотя забивал исключительно «Ливерпуль». Взять тотал больше 3.5 мяча можно за 2.10, обратный исход — за 1.69.

Улучшить ситуацию для «Манчестера» можно при помощи форы — к примеру, есть вариант Ф1(+1) за 1.59 или Ф2(-1) за 2.27.

Наиболее вероятный точный счет встречи — победа «Ливерпуля» 2:1 за 8.10.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

«Манчестер» в кризисе даже в межсезонье — теперь атмосферу отравляет легенда клуба Криштиану Роналду. Каких-то топовых приобретений до сих пор нет, хотя клуб не попал в Лигу чемпионов, — в общем, печальное зрелище. А напротив — стабильный и сильный «Ливерпуль». Вероятнее всего, разница в классе проявится даже в товарищеской встрече — мерсисайдцы просто лучше.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1) за 2.27.