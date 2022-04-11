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«Болонья» — «Сампдория»: прогноз на матч серии А 11 апреля 2022 года

Прогноз на матч серии А «Болонья» — «Сампдория» 11 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
«Сампдория».
Фото Global Look Press

11 апреля в матче 32-го тура серии А сыграют «Болонья» и «Сампдория». Матч начнется в 21.45 мск на стадионе «Ренато Даль-Ара», трансляцию можно будет посмотреть на matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Рассудит встречу Лука Пайретто.

Италия. Серия А. 32-й тур
11 апр, 21:45. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Сампдория

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ фаворитом считают хозяев — на победу «Болоньи» можно поставить с коэффициентом 2.20 (вероятность исхода — 45%). А вот на успех гостей и на ничью шансы практически равные — три очка «Сампдории» оцениваются котировкой 3.50 (28%), ничья — 3.40 (27%).

При ставке 1000 рублей на победу гостей выплата составит 3500 рублей.

Матч ожидается совсем не результативный. Шансы, что хозяева забьют больше двух мячей, оцениваются коэффициентом 3.80. От «Сампдории» голов ждать еще тяжелее — аналогичная ставка в отношении гостей в 7 раз превысит поставленную сумму в случае успеха.

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А вот тотал меньше 1.5 мяча у «Болоньи» уже реален — котировка на событие 1.67. Такой же тотал у «Сампдории» можно взять за 1.38.

Забьют обе команды? Трудно сказать, так как на оба события — «обе забьют — да» и «обе забьют — нет» — котировка одинаковая — 1.90.

Аналитики компании считают наиболее вероятным результатом ничью 1:1 за 6.30. На победу «Болоньи» со счетом 1:0 котировка 6.70, на победу «Болоньи» со счетом 2:1 — 8.60.

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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